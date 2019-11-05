РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 ноя. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1» Олег Соловьев предупредил горожан об опасности самолечения при помощи внутривенных вливаний, говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

В народе бытует мнение, что для того, чтобы улучшить состояние здоровья, нужно «прокапаться», то есть поставить капельницу с раствором. Порой это средство люди назначают себе сами. И не всегда в стерильных условиях делают пункцию вены. Стараясь помочь своему организму, не каждый понимает, что наоборот наносит ему вред.

«Любое медицинское вмешательство, даже внутривенная инъекция, сопряжено с риском. Во-первых, это инфицирование, во-вторых, развитие тромбозов. Также при частой пункции вены возникает ее склерозирование, как говорят пациенты, пропадает вена. Из-за частого повреждения стенки сосуда там возникает асептическое воспаление, которое рано или поздно приводит к закрытию просвета вены. Это грозит венозной недостаточностью», – подчеркнул Соловьев.

Поэтому врачи рекомендуют не увлекаться любовью к «прокапыванию». Внутривенные вливания должны проводиться только по назначению врача.