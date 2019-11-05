РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В одном из домов на проспекте Юных Ленинцев в подмосковном Подольске временно отключили воду из-за сварочных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что во вторник, 5 ноября, в доме №32 по улице проспект Юных Ленинцев остановлена подача холодного водоснабжения. В настоящее время ведутся сварочные работы по замене участка трубы по стояку в подвале», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.