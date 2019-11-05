РИАМО - 5 ноя. До конца 2019 года в спортивных школах на территории Подмосковья планируют открыть шесть отделений по обучению игре в регби, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО первый вице-президент Федерации регби Московской области Николай Неруш.

«У нас в этом году уже стоит задача – открыть отделения регби еще в шести местах. Идут сейчас разговоры и диалоги во многих муниципальных образованиях по поводу открытия именно детской работы», - сказал Неруш.

Он отметил, что отделения по регби планируют открыть в Химках, Ленинском округе, Шатуре, Домодедове, Ступине.

«Руководство Московской области уже на протяжении многих лет поддерживает команды, и благодаря тому, что существует эта поддержка и внимание министерства спорта, мы вообще существуем и добиваемся высоких результатов», - заключил Неруш.

Ранее пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области сообщала, что до конца 2019 года на территории региона после реконструкции откроются шесть стадионов. Они расположены в Красногорске, Орехово-Зуеве, Ивантеевке, Одинцове, Ногинске и Кашире.