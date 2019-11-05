РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 ноя. Королев вошел в число городов России с благоприятной городской средой, он набрал 217 баллов, написал глава города в своем аккаунте в Instagram.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ обнародовало результаты оценки качества городской среды в российских городах. Исследование провели по поручению президента Владимира Путина как часть национального проекта «Жилье и городская среда».

«Приятно, что Королев, набрав 217 баллов, вошел в число городов с благоприятной городской средой. В лидерах в категории населенных пунктов с количеством жителей до 250 тысяч человек, помимо нашего города, оказались Реутов (252 балла), Красногорск (230 баллов), Одинцово (229 баллов), Мытищи (225 баллов)», – написал Ходырев.

Средний балл по России – 163.