РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 ноя. В больнице №1 подмосковного Красногорска поставили новый прибор для исследования глаза – трехмерный оптический когерентный томограф, который позволяет врачам изучить строение всех оболочек глаза на микроскопическом уровне и выяснить, есть ли заболевание сетчатки, зрительного нерва, роговицы задолго до клинических проявлений, говорится в сообщении пресс-службы КГБ №1.

«Трехмерный оптический когерентный томограф поможет нам диагностировать заболевания на самом раннем этапе, начать лечение и сохранять пациенту зрение», - сказала заведующая офтальмологическим отделением Красногорской больницы №1 Ольга Сачкова.

Она отметила, что самое большое количество пациентов в наше время страдает именно от патологии сетчатки и зрительного нерва. Это те заболевания, которые можно эффективно лечить только на раннем этапе появления проблемы.

«Запущенная стадия не поддается значительной коррекции. Особенное значение имеет мониторинг состояние сетчатки у пациентов с сахарным диабетом», – добавила Сачкова.

Аппарат поступил по программе «Здравоохранение Подмосковья».