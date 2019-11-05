Как принять квартиру по реновации

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Если сведущих в ремонте знакомых у вас нет, при осмотре квартиры желательно иметь при себе три вещи: блокнот для записей, телефон (чтобы вести фото- и видеофиксацию) и рулетку (чтобы проверить соответствие фактического метража указанному в документах). Также эксперт советует обратить внимание на некоторые особенности, которые можно увидеть при внимательном осмотре.

«Состояние стен и возможные дефекты под слоями отделки, конечно, надежно скрыты. Поэтому посмотрите, плотно ли прилегают плинтусы к полу и стенам. Щели говорят о неровных стенах, а это уже нарушение стандартов.

Проверьте работу выключателей и розеток. На практике часто сталкивался с ситуацией, когда последние были просто закреплены к стене (наверное, для красоты) и не подключены. И это именно в новострое. Воткните зарядку от телефона, посмотрите, заряжается ли гаджет», – рекомендует специалист по строительству.

Если в квартире лежит ламинат, стоит пройтись по комнатам. Если покрытие под ногами «гуляет», значит, его застелили с нарушением технологии. По словам специалиста, в первый же сезон такие полы «вздуются» от проветриваний и отопления.

Также эксперт советует проверить плотность прижимания окон. Их правильная регулировка – также обязанность исполнителей ремонта.

«Откройте створку, вложите газету или лист, затворите и попробуйте выдернуть. Если бумага рвется – прижимание в норме. Если проскальзывает – плохое», – уточняет он.

Стоит также оценить, поставлены ли межкомнатные двери по уровню.

«Закройте каждую, посмотрите, есть ли зазоры между косяком и полотном по всей линии – от низа до верха. Если да, это дефект. Со временем такая дверь перекосится еще больше и перестанет закрываться», – рассказывает эксперт.

Можно пообщаться с жильцами других квартир в этом доме (если он уже отчасти заселен), поинтересоваться, сталкивались ли они с какими-то проблемами. Ведь последствия некоторых нарушений хорошо проявляются только в процессе эксплуатации жилья. Например, плохая звукоизоляция, появление плесени в ванной от перепада температур и влажности, неприятные запахи из-за некачественной системы вентиляции.

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