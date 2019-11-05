Как принять квартиру по реновации

Процедура приемки квартиры
Когда новый дом полностью готов, департамент городского имущества присылает переселяемым жильцам письмо с предложением новой квартиры (лично в руки или по почте). Если письмо по какой-то причине не пришло, его можно получить в центре информирования по переселению вашего дома. Он начинает работать в день начала переселения. Там же выдают ордер на осмотр и ключи. Если после осмотра вы довольны квартирой и состоянием ремонта, подписываете акт об отсутствии замечаний с представителем управляющей компании. Следующий шаг – подписание договора мены.
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Осмотр квартиры с экспертом
Согласно программе реновации, при переселении жителей сносимых домов в новые гарантируется, что расселение проводится в квартиры с застекленными балконами и лоджиями, а также чистовой отделкой комфорт-класса. То есть это жилье, которое не требует от нового собственника проведения дополнительных ремонтных работ.
На практике внутреннее оснащение и отделка новых квартир порой оставляют желать лучшего. Но непрофессионалу определить наличие дефектов сложно. Вариант, который потребует денег, – заказать независимую экспертизу ремонта.
«Доступная альтернатива – пригласить на осмотр жилья знакомого, который разбирается в технических тонкостях», – советует специалист компании «АнСтрой» Алексей Уваров.
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Как обнаружить недоделки самому
Если сведущих в ремонте знакомых у вас нет, при осмотре квартиры желательно иметь при себе три вещи: блокнот для записей, телефон (чтобы вести фото- и видеофиксацию) и рулетку (чтобы проверить соответствие фактического метража указанному в документах). Также эксперт советует обратить внимание на некоторые особенности, которые можно увидеть при внимательном осмотре.
«Состояние стен и возможные дефекты под слоями отделки, конечно, надежно скрыты. Поэтому посмотрите, плотно ли прилегают плинтусы к полу и стенам. Щели говорят о неровных стенах, а это уже нарушение стандартов.
Проверьте работу выключателей и розеток. На практике часто сталкивался с ситуацией, когда последние были просто закреплены к стене (наверное, для красоты) и не подключены. И это именно в новострое. Воткните зарядку от телефона, посмотрите, заряжается ли гаджет», – рекомендует специалист по строительству.
Если в квартире лежит ламинат, стоит пройтись по комнатам. Если покрытие под ногами «гуляет», значит, его застелили с нарушением технологии. По словам специалиста, в первый же сезон такие полы «вздуются» от проветриваний и отопления.
Также эксперт советует проверить плотность прижимания окон. Их правильная регулировка – также обязанность исполнителей ремонта.
«Откройте створку, вложите газету или лист, затворите и попробуйте выдернуть. Если бумага рвется – прижимание в норме. Если проскальзывает – плохое», – уточняет он.
Стоит также оценить, поставлены ли межкомнатные двери по уровню.
«Закройте каждую, посмотрите, есть ли зазоры между косяком и полотном по всей линии – от низа до верха. Если да, это дефект. Со временем такая дверь перекосится еще больше и перестанет закрываться», – рассказывает эксперт.
Можно пообщаться с жильцами других квартир в этом доме (если он уже отчасти заселен), поинтересоваться, сталкивались ли они с какими-то проблемами. Ведь последствия некоторых нарушений хорошо проявляются только в процессе эксплуатации жилья. Например, плохая звукоизоляция, появление плесени в ванной от перепада температур и влажности, неприятные запахи из-за некачественной системы вентиляции.
Кому предъявлять претензии
Если вы обнаружили недоработки, в этот же день обратитесь в управляющую компанию (УК).
«Обязанность сотрудников – разобраться с вашей проблемой в соответствующие сроки (от семи дней и более – зависит от масштаба дефектов). Владелец квартиры не должен ничего платить за устранение недоделок», – подчеркивает ведущий юрисконсульт АО «Россельхозбанк» Ирина Игнатьева.
Затем инициируется осмотр жилья с участием представителя УК и генподрядчика, составляется акт, где фиксируются замечания. После устранения недостатков снова проводится осмотр в том же составе (переселенец и уполномоченные лица), оформляется акт об отсутствии замечаний. Игнатьева инструктирует:
«Представители города, конечно, заинтересованы в ускорении процесса переселения. И могут предлагать по реновации всего два-три варианта жилья. Но вы должны знать свое законное право оформлять сделку мены только в том случае, если квартира вас полностью устраивает. Если грамотно предъявить претензии по качеству квартиры, можно получить пять-шесть и более предложений на выбор».
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Если уже переселились
Если вы обнаружили недоделки уже после переселения, отчаиваться не стоит. Срок обращения в управляющую компанию с претензией по дефектам составляет два года с момента ввода жилого объекта в эксплуатацию, информирует юрист и поясняет:
«В претензии описывайте найденные проблемы, прилагайте фото/видеоматериалы, если производили съемку. Также в документе укажите свои требования (безвозмездно устранить недоделки либо компенсировать расходы на ремонт, если планируете провести его самостоятельно) и сроки: для рассмотрения непосредственно претензии и для устранения недостатков».
Предоставить претензию юрист рекомендует заказным письмом с уведомлением. Если УК проигнорирует ваш запрос, у вас будет свидетельство, что вы действительно его направляли. В этом случае или при отказе УК исправить недостатки доказательства пригодятся для суда.
Дела судебные
В суд можно подать при отказе или игнорировании вашей претензии, а также в случае, если дефекты проявились спустя более двух лет после заселения. Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности, в течение которого можно подать иск в суд, составляет три года с момента обнаружения вами нарушения ваших прав. В данном случае нарушением прав считается момент выявления вами недостатков.
Для суда нужно составить исковое заявление, приложить к нему документы на жилое помещение, копии ваших претензий и ответов по ним (если есть). В иске полностью пропишите обстоятельства, факт и время обнаружения вами недостатков, а также требования к ответчику – безвозмездное устранение либо компенсацию за ремонт. Игнатьева добавляет: «В последнем случае для расчета суммы можно сослаться на среднерыночную стоимость материалов и услуг, необходимых для устранения проблем».
Естественно, у вас как истца должны быть доказательства наличия недоделок – фото или видео. Если до суда вы провели за свой счет независимое обследование ремонта, оценку материального ущерба (если он имел место) и/или морального вреда (тут лучше обратиться за помощью к юристу), можете приложить к иску просьбу взыскать с ответчика соответствующие суммы. Эксперт предлагает и другой вариант:
«По своему опыту знаю, что более чем в 80 % случаев другая сторона будет оспаривать претензии истца в суде, якобы недостатки произошли не по их вине, а в силу нормального износа, недобросовестной эксплуатации жилья или даже природных факторов. И подаст ходатайство об экспертизе. А поскольку суд возлагает расходы по оплате экспертизы, как правило, на того, кто о ней просит, то в этом случае оценка будет проводиться не за ваш счет».
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