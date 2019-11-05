РИАМО – 5 ноя. В ходе пятого ежегодного форума лидеров страхового рынка «Время digital», который прошел 31 октября в Москве, Страховой Дом ВСК был награжден дипломом за лидирующие позиции в сфере добровольного медицинского страхования, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«ВСК не только держится в лидерах среди страховщиков, занимающихся добровольным медицинским страхованием (ДМС), но и регулярно повышает свои позиции в рейтинге топ-10 по сборам в ДМС. ВСК постоянно ведет работу по модернизации уже существующих программ страхования, а также ежедневно находится в поиске новых решений для клиента», - отмечается в материале.

Кроме работы с продуктами для физических лиц, ВСК уделяет внимание и работе с ДМС для корпоративных клиентов. За последнее время был запущен личный кабинет для застрахованных лиц, программы страхования были дополнены сервисами, обеспечивающими Well-Being среду, – психологической поддержкой, юридической поддержкой, телемедицинскими услугами. Также для корпоративных клиентов была создана возможность получать неограниченное количество услуг по немедикаментозному лечению (массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия) при наступлении страхового случая.

В ближайшем будущем планируется обеспечить возможность включения в корпоративные программы ДМС сервиса «спортшкола online», который позволит застрахованным лицам тренироваться с опытными квалифицированными тренерами в любой точке России. В рамках этой программы можно будет получать инструкции от тренеров, основанные на оценке предоставленных данных, в том числе видеозаписей исполнения индивидуально составленных программ и заданий.

«Мы рады признанию наших достижений страховым сообществом. Сегодня ВСК создает востребованные у клиентов продукты и качественный сервис. Мы тщательно следим за потребностями, пожеланиями и интересами покупателей. Стараемся максимально упростить приобретение и использование наших продуктовых программ с помощью внедрения современных технологий. Благодаря высокому доверию граждан к ВСК и ее продуктам мы смогли добиться таких впечатляющих результатов. С помощью наших клиентов мы совершенствуемся каждый день! Сегодня ДМС от ВСК больше, чем ДМС!» - отметила руководитель центра добровольного медицинского страхования ВСК Ольга Фортушина.