РИАМО - 5 ноя. Новое здание Чертановского районного суда Москвы общей площадью более 12 тысяч квадратных метров построят на Варшавском шоссе перед «лежачим небоскребом», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Появление новых качественных зданий – часть программы мэра Сергея Собянина по улучшению материальной базы столичных судов. Здание спроектировано в стиле рационализм – фасады украшают ритмично чередующиеся витражи и пилоны, выполненные в белых и серых тонах», - сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что это своеобразная отсылка к доминанте района — «лежачему небоскребу» на Варшавском шоссе. Общая площадь пятиэтажного здания суда составит более 12 тысяч квадратных метров. Проектировщиком выступает АО «Ланит».

Здание суда будет расположено по адресу: Варшавское шоссе, строение 125, между зданием Научно-исследовательского центра электронно-вычислительной техники (НИЦЭВТ) и дублером шоссе.

Внутри помещения будут разделены на четыре зоны: судейскую, служебную, общественную и конвойную. Последняя будет полностью изолирована от остального здания, оснащена отдельными коридорами и лестницами, что позволит доставлять подсудимого напрямую в закрытую кабину в зале судебного заседания.