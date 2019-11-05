РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 ноя. В роддоме подмосковного Королева 6 ноября расскажут о психологии беременности, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция пройдет в Королевском роддоме с 15:00 до 16:00.

«Приглашаем молодых мам в среду, 6 ноября, на лекцию «Школы мам» по теме «Психология беременности». Лекцию проведет психолог Резеда Кучкарова», - сказал собеседник агентства.

На лекции расскажут о психологической подготовке к родам, эмоциональном состоянии беременной до, во время и после родов, о страхах беременных и отношениях беременных и молодых матерей с близкими.

Для участия обязательна предварительная запись в WhatsApp: 8(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя, с пометкой «Школа мам»).