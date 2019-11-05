РИАМО - 5 ноя. Задолжавшим за ЖКУ жителям Подмосковья ограничили выезд за границу, всего на новогодние праздники за рубеж не смогут отправиться более 30 тысяч должников, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Чтобы ограничить должников в праве выезда за границу, МинЖКХ Московской области направило реестр неплательщиков в УФССП России по Подмосковью.

«Выяснить, входите ли вы в число должников, которым временно ограничен выезд за границу, можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов России. Попасть на сайт ФССП можно напрямую, либо через сайты министерства ЖКХ и МособлЕИРЦ, пройдя по специальной ссылке», - отмечается в материале.

При этом должник может не только временно лишиться права выезда за рубеж, но и попасть под запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем. Кроме того, могут быть арестованы банковские счета и имущество должника. Однако ограничение выезда за границу — одна из самых эффективных мер по борьбе с задолженностью за услуги ЖКХ.

«Во избежание неприятных сюрпризов мы рекомендуем перед поездкой за рубеж заранее, не менее чем за неделю, проверить информацию о состоянии лицевого счета и наличии задолженности в личном кабинете клиента на сайте МособлЕИРЦ или в клиентском офисе Единого расчетного центра. Необходимо учесть, что срок зачисления платежа составляет от трех до пяти рабочих дней», - добавляется в сообщении.