РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В Доме культуры «Металлург» Подольска торжественно открыли детский киноклуб с просмотра фильма «Испанец», сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

Презентовал фильм продюсер и композитор Андрей Батурин.

«В Доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский Подольска 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства прошло открытие детского киноклуба. Всем участникам представили фильм «Испанец» режиссера Александра Цацуева. После показа прошли творческие мастер-классы. Так, занятие по актерскому мастерству провел Заслуженный артист Российской Федерации, артист театра имени Моссовета Андрей Межулис, мастер-класс по живописи – член Союза художников России (МОСХ) Екатерина Гандурина», - говорится в сообщении.

Мероприятие было организовано Общероссийским народным фронтом и Союзом кинематографистов РФ при поддержке министерства культуры Московской области.