РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В одну из больниц подмосковного Подольска привезли 79-летнюю женщину с частичной потерей памяти, медики разыскивают ее родных, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник скорой помощи.

«Женщину нашли 4 ноября 2019 года во второй половине дня. Скорая помощь забрала ее из отделения полиции на железнодорожной станции Подольск. При себе у нее были пенсионное удостоверение и соцкарта, согласно которым ее зовут Аклимия Галяутдинова, ей 79 лет. Сообщила, что есть внук Акмаль, дочь Татьяна, зять Константин, живут в Вороново. Одета была в коричневую куртку и серую шапку», - сказал сотрудник.

По его словам, данных о месте ее прописки в полиции не нашли, женщина не помнит, где она живет. Тех, кто знает ее родственников, просят позвонить по телефону: 8(919)761-35-47.