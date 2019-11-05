РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В Московской областной детской больнице в подмосковном Подольске в рамках дневного стационара детям начали проводить курсы массажа, сообщается в группе «ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в соцсети «ВКонтакте».

«В Московской областной детской больнице в рамках дневного стационара можно записаться на курс массажа. Лечебный массаж для детей относится к одним из самых эффективных методов профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и является частью комплексного лечения уже возникших нарушений», - говорится в сообщении.

По словам невролога Московской областной детской больницы, лечебный массаж помогает снизить тонус мышц, стимулировать рост мускулатуры и скелета у ребенка, улучшить лимфоток и кровообращение в тканях, ускорить метаболизм, предупредить развитие контрактур и рубцов, уменьшить количество синкинезий, или непроизвольных движений конечностей.