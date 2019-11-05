РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез порядка 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщила в понедельник на оперативном совещании представитель компании Наталья Безсонова.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29 450 кубометров твердых коммунальных отходов. Также вывезли 1098 кубометров сухих отходов РСО», – сказала Безсонова.

Она добавила, что ежедневно в городе работают 48 единиц спецтехники. В частности, это 19 мусоровозов ТКО, 21 бункеровоз и другие.