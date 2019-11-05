РИАМО - 5 ноя. Открытие завода по выпуску японских грузовых автомобилей Hino в подмосковных Химках запланировали на конец следующего года, сообщил журналистам во вторник президент ООО «Хино Моторс» Сэгава Микио.

Строительство предприятия стартовало в апреле этого года. Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл учебное заведение Hino на базе Химкинского техникума, которое будет готовить кадры для автомобилестроительной отрасли.

«В конце следующего года мы планируем массовый запуск производства», - сказал Микио.

К открытию завода Hino в подмосковном техникуме подготовят необходимых специалистов.

«Для нас качество стоит на первом месте. Здесь очень важно соблюдать процесс, и здесь будут обучать студентов диагностике, контролю качества согласно нашим производственным стандартам», - уточнил Микио.

Химкинский техникум подписал соглашение с Hino Motors в сентябре 2019 года, основное направление сотрудничества – подготовка кадров для автомобилестроительной отрасли. Техникум планирует готовить для Hino мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, работников конвейера по сборке автомобилей, наладчиков производственных линий. Ежегодный прием и выпуск абитуриентов составит 75 человек.