РИАМО - 5 ноя. В Подмосковье каждый колледж должен будет иметь совместные учебные программы подготовки студентов с ведущими компаниями мира, сообщил журналистам во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас порядка 50 колледжей. Задача всех их сориентировать и сделать совместные программы с ведущими компаниями мира как иностранными, так и отечественными», - сказал Воробьев.

Губернатор также отметил, что власти региона вкладывают средства в реновацию колледжей.

«Это большая, долгосрочная программа. И задача сделать так, чтобы все они соответствовали требованиям 21 века и ведущих корпораций. Чтобы они не были безнадежно устаревшими, все колледжи должны быть оснащены самым актуальным, современным оборудованием», - подчеркнул Воробьев.

Во вторник Воробьев открыл учебное заведение автопроизводителя Hino на базе Химкинского техникума, где будут готовить студентов для работы на заводе компании, который также строится в Подмосковье.