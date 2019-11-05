РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В Подольске в День народного единства провели товарищеский матч по борцовскому баскетболу, по итогам игры победила команда баскетболистов, сообщается на странице «УСЦ Юность» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 4 ноября в УСЦ «Юность» прошла товарищеская встреча по регболу (борцовскому баскетболу), посвященная Дню народного единства между командой баскетболистов и командой дзюдоистов. В перерывах между периодами выступали со своими номерами спортсменки клуба фитнес-аэробики «Зефир». Счет игры 11:10 в пользу баскетболистов», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что участники получили положительный опыт от игры: баскетболисты опыт плотной игры, дзюдоисты опыт командной игры.