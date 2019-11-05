РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец 46 раз выезжали по сигналу тревоги на прошедшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 46 выездов по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации восьми пожаров, четыре из которых были в Люберцах», – сказал Иванов.

По его словам, 1 ноября квартира загорелась по адресу: улица Мира, дом 8.

«Сообщение о пожаре поступило в 4:04, на момент прибытия горела мебель в квартире. В ходе пожара эвакуировали гражданку 1954 года рождения с отравлением продуктами горения, бригадой скорой она была направлена в стационарное отделение больницы. После ликвидации пожара был обнаружен труп мужчины 1980 года рождения», - завершил Иванов.