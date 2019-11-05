РИАМО - 5 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл учебное заведение автопроизводителя Hino на базе Химкинского техникума, где также прошел капитальный ремонт, передает во вторник корреспондент РИАМО.

В апреле этого года Воробьев дал старт строительству завода по выпуску японских грузовых автомобилей Hino в Химках.

«Наша задача, чтобы ребята, которые получают образование в колледжах, были востребованы на разных предприятиях. Это и Hino Motors, который строится здесь, в Химках, и «Энергомаш», и Mercedes, которые расположены рядом. Это все надежные производственные комплексы, компании, которые позволят ребятам получать достойную заработную плату и высокопроизводительные рабочие места», - сказал Воробьев журналистам.

Химкинский техникум открыли в 1962 году. В 2013 году учебное заведение претерпело преобразование с целью подготовки кадров для предприятий ОПК, расположенных на территории Подмосковья.

В настоящее время Химкинский техникум готовит кадры по трем направлениям: машиностроение, транспорт и сфера услуг. Всего здесь обучаются более 460 студентов. Ежегодно на учебу поступают 125 человек, выпускаются 115 человек. В штате числятся 57 преподавателей. Техникум имеет два учебных корпуса, здание учебных мастерских, общежитие.

В сентябре 2019 года техникум подписал соглашение с Hino Motors. Основное направление сотрудничества – подготовка кадров для автомобилестроительной отрасли. Химкинский техникум планирует готовить для Hino мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, работников конвейера по сборке автомобилей, наладчиков производственных линий. Ежегодный прием абитуриентов составит 75 человек, выпуск - 75 человек.

В рамках соглашения под мастерские Hino в техникуме обустроили 330,7 квадратного метра площадей, разработали под заказ 11 модульных программ. Кроме этого, ведутся работы по монтажу учебно-тренировочного полигона по автосборке. Шесть педагогов техникума прошли стажировку на заводе Hino.

Большая часть теоретических занятий в техникуме будет проводиться специалистами-инженерами Hino. Выпускники получат дополнительные компетенции по направлениям: сборочные работы, кузовные работы, техническая диагностика автомобилей, складская логистика.

Техникум предоставит школьникам уникальную возможность ознакомиться с современными автостроительными технологиями и получить профессию «оператор станков с ПУ», «токарь» (ремонт автомобильных комплектующих).

В 2017 году в Химкинском техникуме начали капитальный ремонт, его завершили в октябре 2019 года. Из бюджета Московской области выделили средства на ремонт учебного корпуса и учебно-тренировочного комплекса Hino, благоустройство территории, ограждение, закупку оборудования.

В учебно-тренировочном корпусе Hino обустроили пять лабораторий (диагностики грузовых и легковых автомобилей; гидравлики, пневматики и электромашин; машиностроения; техобслуживания и ремонта; электротехники и электроники), три мастерские (сварочная, слесарная, мастерская по ремонту и обслуживанию), а также фрезерный станок с числовым программным управлением.

Воробьев: Колледжи Подмосковья должны иметь учебные программы с ведущими производствами>>