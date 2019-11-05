РИАМО – 5 ноя. В законодательство России намерены вернуть понятие «военная тайна», сейчас изучением правового аспекта занимается министерство обороны РФ, пишет во вторник газета «Известия».

«Под юридический термин «тайна в области обороны» подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации — сейчас эта информация относится к государственной тайне», - отмечается в материале.

Требования, касающиеся соблюдения «тайны в области обороны», будут относиться только к военнослужащим. Получившие допуск к военной тайне получат и специальные привилегии, но за ее разглашение будет предусмотрено наказание вплоть до уголовного.

В настоящий момент проводится проработка концепции возвращения термина «военная тайна» в закон «О гостайне». Окончательно сформируют ее в следующем году.

«Эксперты указывают, что действующий закон «О гостайне» не закрывает все лазейки для утечек, но предупреждают, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения», - отмечается в статье.

Тем не менее, принципиальное решение о возвращении юридического понятия «военная тайна» уже принято.