РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. На прошедшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1,7 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

"В МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1787 тысячи обращений от жителей. По ним возбудили 28 уголовных дел, 26 из них раскрыли», – сказал Разгуляев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 171 ДТП, из них пять с пострадавшими.