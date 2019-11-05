РИАМО – 5 ноя. В Махачкале снова отправили в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте поп-певца Филиппа Киркорова в июле 2017 года, фигурантами дела стали четыре жителя Дагестана, которым предъявлено обвинение по восьми статьям УК, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«По версии следствия, уроженец села Рича Агульского района Дагестана Хидирнеби Казуев и приехавший в дагестанскую столицу из села Тукуй-Мектеб Нефтекумского района Ставропольского края Габибула Халдузов, работавшие на стройке в Махачкале, создали террористическую ячейку в октябре 2016 года. В мае следующего года к ним присоединился житель села Картас-Казмаляр Магарамкентского района Самир Ибрагимов», - отмечает издание.

Злоумышленники стали готовить теракт на концерте Филиппа Киркорова. Казуев с помощью четвертого фигуранта дела Шамиля Магомедова приобрел необходимые компоненты и изготовил пять взрывных устройств. Однако заминировать концертную площадку, которая охранялась полицией, у злоумышленников не получилось.

Резонанс этому расследованию придало то обстоятельство, что в марте этого года Казуев заявил, что на самом деле готовился не теракт, а убийство Киркорова, заказчиком которого он назвал шоумена Максима Галкина. По словам фигуранта, Галкин якобы приревновал Киркорова к своей супруге Алле Пугачевой. Обвиняемый уверял, что шоумен заплатил ему миллион рублей аванса, но Казуев якобы отказался от преступления, опасаясь, что «могут пострадать много людей».

Адвокат просил включить всех трех знаменитостей в список свидетелей, однако в этом ходатайстве защитнику было отказано.

Сейчас подсудимым предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), организации и участии в террористическом сообществе (статья 205.4 КУ РФ), подготовке теракта (статья 30 и статья 205 УК РФ), создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем (статья 208 УК РФ), а также в незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 222 УК РФ), пособничестве в их изготовлении (статья 223.1 УК РФ), склонении лица к участию в незаконном вооруженном формировании (статья 205.1 УК РФ) и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (статья 205.5 УК РФ).

В настоящее время уголовное дело ушло в Южный окружной военный суд. Дата рассмотрения дела пока не известна.