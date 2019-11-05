РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Подольск Екатерина Попова 20 ноября проведет консультацию по правам несовершеннолетних.

«В Подольске 20 ноября в 14:00 пройдет консультирование законных представителей несовершеннолетних по правовым вопросам. Прием будет проводиться по адресу: улица Ленина, дом 10, в здании МФЦ. Принять участие и задать вопросы смогут все желающие», – сказала Попова.

Прием граждан будет проводить Попова совместно с адвокатами и юристами Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи, депутатом совета депутатов округа Ринатом Валитовым и членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Подольске.