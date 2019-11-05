РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Совет депутатов Подольска 6 ноября проведет публичные слушания по проектам решений о внесении изменений в устав и стратегии социально-экономического развития горокруга до 2030 года, говорится в сообщении отдела по обеспечению деятельности совета депутатов городского округа Подольск.

«Совет депутатов городского округа Подольск проведет публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» и по проекту решения «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» на период до 2030 года», – говорится в сообщении.

Публичные слушания состоятся 6 ноября в 12:00 и в 12:30 в зале заседаний администрации городского округа Подольск в кабинете №410 на улице Кирова, 4.