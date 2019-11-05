РИАМО - 5 ноя. В поликлиниках Москвы с 5 по 9 ноября организуют мероприятия «школы пациентов», посвященные профилактике и лечению различных заболеваний, участники лекций и семинаров смогут получить консультации специалистов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, например, о проблемах педиатрии и режиме дня детей, которые не ходят в детсад, расскажут во вторник в 12:00 в филиале №2 детской городской поликлиники №86 в Западном Дегунине.

«6 ноября в городской поликлинике №22 в районе Академический расскажут о том, как вредные привычки могут спровоцировать инсульт. Специалисты объяснят, как снизить риск развития этого заболевания. Слушатели также узнают, что нужно делать при первых признаках острого нарушения мозгового кровообращения. Предварительной записи не требуется, приглашаются все желающие», - отмечается в материале.

В городской поликлинике №9 в Марьине 7 ноября состоятся занятия по профилактике инфаркта, а в филиале №4 детской городской поликлиники №143 в районе Выхино-Жулебино 8 ноября посетителям на лекции расскажут о том, как предотвратить наиболее распространенные неинфекционные заболевания.

9 ноября в стоматологической поликлинике №60 в районе Строгино проведут занятия для детей, в рамках которых расскажут о правилах гигиены полости рта и важности сохранения здоровых зубов.

«Школы пациента» проведут и в других медучреждениях столицы. С полным списком мероприятий, графиком их проведения и контактными данными поликлиник можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.