РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 ноя. В Единую диспетчерскую службу (ЕДС) ЖКХ Люберец на минувшей неделе поступило свыше 4 тысяч обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор ЕДДС муниципалитета Виталий Богданов.

«В ЕДС ЖКХ Люберец за минувшую неделю поступило 4 590 обращений, из них 495 касались вопросов электроснабжения, 689 – водоснабжения. Кроме того, было 360 звонков по отоплению», – сказал Богданов.

Он добавил, что 61 звонок касался вопросов освещения. По поводу работы «МособлЕИРЦ» в службе приняли 445 вызовов.

В ЕДДС-112 за неделю поступило 8 277 обращений.