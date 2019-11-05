РИАМО - 5 ноя. Министр культуры России Владимир Мединский открыл два кинозала на восемь мест каждый в столичном кинотеатре «Иллюзион», сообщается на сайте федерального Минкультуры.

Теперь в «Иллюзионе» работают четыре зала: Большой на 217 мест, Малый на 21 место и два восьмиместных зала. В последних будут проводить спецпоказы российского и зарубежного прокатного кино, а также архивных лент из коллекции Госфильмофонда РФ.

«Четыре зала, в каждом из них можно посмотреть любое кино, с любого носителя, от пленки и видеокассеты до формата DCP и других современных носителей. Поскольку Госфильмофонд является членом Международной федерации кинофондов, все, что есть в мировом кинематографе, будь то художественное кино или документальное, может здесь некоммерчески показываться», – сказал Мединский.

Новые залы оборудованы цифровыми видеопроекторами Barco DP2K-6E, звуковыми процессорами DOLBY 750, звуком 7.1, дающим возможность для воспроизведения сразу восьми звуковых каналов.

«Иллюзион» является флагманской площадкой Госфильмофонда России – главного киноархива страны. Кинотеатр был открыт в 1966 году в одной из знаменитых сталинских высоток на Котельнической набережной.