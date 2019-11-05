РИАМО - 5 ноя. Уже следующим летом в России могут ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, предполагается, что граждане получат право компенсировать часть расходов на абонементы за счет возврата НДФЛ, но в размере не более 15,6 тысячи рублей, пишет во вторник газета «Известия».

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев, разработанный Минфином законопроект уже поступил в правительство. Ожидается, что документ внесут в Госдуму в декабре.

«Согласно документу, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — 120 тысяч рублей. То есть у налогоплательщиков появится возможность получить обратно до 15,6 тысячи рублей НДФЛ (13%), таким образом вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже», - отмечается в статье.

При этом вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.

Эксперты уверены, что налоговый вычет на фитнес выгоден и людям, и государству. Данная мера позволит мотивировать граждан заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Однако некоторые эксперты опасаются, что после появления льготы фитнес-клубы повысят цены на абонементы.

Газета напоминает, что сейчас россияне могут получить налоговый вычет в размере 13% от своих расходов на платные медуслуги, лекарства, обучение и страхование. В год можно возместить до 120 тысяч рублей.