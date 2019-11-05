РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В Подольске волонтеры движения «Милосердие-Подольск» передали 20 тысяч рублей на покупку тренажера для восстановления тонуса мышц тяжелобольному ребенку, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Московской епархии с 24 октября по 4 ноября 2019 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия проводилась благотворительная акция «Согреем детские сердца заботой и любовью».

«В рамках акции волонтерское движение Подольского благочиния «Милосердие-Подольск» организовало сбор средств 11-летнему Илье Пашкову, который борется с острым лейкозом, на покупку тренажера, рекомендованного врачами для восстановления тонуса мышц после проведения серьезного лечения. На карту мамы Илюши - Екатерины - нами было перечислено 30 тысяч собранных пожертвований», – говорится в сообщении.

Волонтеры пожелали мальчику здоровья и сил как духовных, так и физических.