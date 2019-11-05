РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 ноя. Около 30 медалей завоевали спортсмены городского стадиона «Авангард» Домодедова на объединенном чемпионате мира по боевым искусствам в Италии, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» тренер по рукопашному бою Андрей Андреев.

«Наши ребята провели весьма достойные поединки и смогли одержать победы у достойных соперников из других стран», - написал Андреев.

По итогам мероприятия, в разделе Army total combat победителями стали Арам Рафян, Андрей Землеруб, Абдумалик Шадманов и Екатерина Вальчук; серебро завоевали Артем Рожнов, Дмитрий Козубовский, Даниил Чинянин, Диана Чинянина и Дмитрий Сухоносов; бронза у Никиты Рожнова.

В разделе Total combat первое место у Артема Рожнова, Даниила Чинянина, Дианы Чиняниной и Екатерины Вальчук; на втором месте Арам Рафян; бронзу завоевали Андрей Землеруб, Абдумалик Шадманов и Сергей Мкртчян.

В разделе Mix wrestling на первую ступень пьедестала поднялся Абдумалик Шадманов.

В разделе Oriental золото завоевали Дмитрий Козубовский и Абдумалик Шадманов; на втором месте Андрей Землеруб, Никита Филатов и Сергей Мкртчян; на третьем Арам Рафян.

В разделе MMA первое место взял Дмитрий Сухоносов.

В разделе K-1 золотую медаль выиграли Даниил Чинянин, Диана Чинянина и Екатерина Вальчук.

Всего в турнире приняло участие более 4 тысяч спортсменов из 87 стран.