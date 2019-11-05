РИАМО - 5 ноя. В проекте «Активный гражданин» запустили новое голосование, в котором жители Москвы выберут лучшие меры поддержки малого и среднего бизнеса, мнение горожан учтут при формировании городского бюджета на 2020–2022 годы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москва — лидер по числу зарегистрированных предпринимателей среди городов России. Малый и средний бизнес дает работу более 2,5 миллиона человек. Система поддержки предпринимательства в столице включает в себя множество программ и механизмов», - говорится в сообщении.

Голосование в проекте «Активный гражданин» состоит из одного вопроса: «Какие меры поддержки предпринимателей вы считаете наиболее эффективными?». Можно выбрать один или два варианта ответов из списка, включающего в себя субсидирование, поддержку экспорта, цифровизацию госуслуг для бизнеса, обучение навыкам предпринимательства, консультации по вопросам ведения бизнеса, поддержку бизнеса в сфере высоких технологий и поддержку предприятий, работающих под марками сетевых компаний (франчайзинг).

Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсуждают в рамках подготовки проекта городского бюджета на 2020–2022 годы.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. На сегодняшний день в нем приняли участие уже 2,6 миллиона человек. За пять лет провели более четырех тысяч голосований, было реализовано свыше трех тысяч решений москвичей. Это значит, что 30–40 предложений горожан реализуется каждый месяц.