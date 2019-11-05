РИАМО - 5 ноя. В центре столицы завершилось комплексное благоустройство площади Академика Доллежаля и прилегающих улиц — Верхней Красносельской, Лобачика, Малой Красносельской, 5-го и 6-го Красносельских переулков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершились работы по комплексному благоустройству площади Академика Доллежаля и расположенных рядом улиц. <…> Они находятся в центре города рядом с Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники имени Н.А. Доллежаля. Работы проводили на территории, занимающей более четырех гектаров», - говорится в сообщении.

Прежде площадь Академика Доллежаля и улицы рядом с ней находились в неудовлетворительном состоянии. К зданию института отсутствовал удобный подход, освещение на всей территории было недостаточным, тротуары были узкими или отсутствовали совсем.

В ходе благоустройства расширили тротуары, обустроили сквер с детской площадкой, разбили газоны, организовали новые пешеходные переходы. Проект обновления площади обсуждался с местными жителями.

«Тротуары на улицах, прилегающих к площади Академика Доллежаля, расширили с трех-четырех метров до трех с половиной — семи метров и заменили их покрытие. Хотя тротуары стали шире и удобнее для пешеходов, количество полос для движения автомобилей на дорогах не изменилось. Этого удалось достичь за счет оптимизации ширины полос. Покрытие дорог тоже обновили. Асфальт уложили в два слоя, установили новый бордюрный камень», — отметили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

На Верхней Красносельской улице обустроили сквер с детской площадкой. А площадь возле станции метро «Красносельская» замостили гранитной плиткой. Помимо этого, благоустраиваемую территорию озеленили. Были разбиты газоны, высажены деревья, кустарники и цветники. На улицах установили около 130 современных фонарей и торшеров.

На всех перекрестках, возле остановок общественного транспорта и на других оживленных местах обустроили новые пешеходные переходы. На остановках общественного транспорта установили девять новых павильонов. В них можно укрыться от непогоды. Кроме того, для удобства горожан организовали новую остановку «2-й Красносельский переулок», а остановку «Верхняя Красносельская улица» перенесли ближе к выходу из вестибюля станции метро «Красносельская», чтобы пассажиры не тратили много времени на пересадки с одного вида транспорта на другой.

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения советского ученого-энергетика, конструктора ядерных реакторов Николая Антоновича Доллежаля. В честь этого события благоустроили площадь, названную его именем. Она расположена на пересечении Малой Красносельской улицы и 6-го Красносельского переулка. В центре площади выложили узор в виде классической модели строения атома. Для этого использовали 897 специально изготовленных гранитных элементов. Рядом со входом в Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля установили памятник ученому.