РИАМО – 5 ноя. Сбой в работе популярной социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за пожара в партнерском дата-центре, который привел к проблемам с энергоснабжением, сообщается на странице «Команда ВКонтакте» в соцсети.

Неполадки в работе «ВКонтакте» зафиксировали вечером 4 ноября. В основном пользователи испытывали проблемы при отправке сообщений и при загрузке сайта.

«Под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов «ВКонтакте», — например, мессенджера и ленты новостей. Проблема оказалась настолько масштабной, что наши специалисты выехали на помощь в сам дата-центр», - отмечается в сообщении.

В результате инженерам, энергетикам и системным администраторам удалось восстановить подачу электричества и провести замену вышедшего из строя оборудования. В настоящее время большинство сервисов работает стабильно.