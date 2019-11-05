РИАМО - 5 ноя. В подмосковном Ленинском городском округе задержали ранее судимую 41-летнюю уроженку ближнего зарубежья, подозреваемую в хищении 600 тысяч рублей у пожилой женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленница под видом работницы Пенсионного фонда проникла в квартиру к 88-летней пенсионерке и сообщила, что в настоящее время в обращение поступают новые денежные средства, в связи с чем она предложила поменять старые банкноты, а взамен отдала пенсионерке купюры «банка приколов». После обмена женщина спешно покинула квартиру, похитив 600 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

После изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемую в автомобиле в момент передвижения по городу. В ходе осмотра транспортного средства были изъяты парик, очки, а также большое количество купюр «банка приколов».

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело о мошенничестве, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемую заключили под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной.