РИАМО - 5 ноя. Онлайн-сервис с пошаговой инструкцией о том, как подготовиться к переселению в новую квартиру по программе реновации, появился на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале mos.ru появился информационный сервис для тех, кто в скором времени собирается переехать в новую квартиру по программе реновации. Он поможет ответить на вопросы, какие для этого понадобятся документы, как организован переезд в равнозначную квартиру, как докупить квадратные метры, а также что делать после получения ключей от нового жилья. Воспользоваться сервисом можно без авторизации на портале», - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы отметили, что главное преимущество данного сервиса в том, что пользователь может получить персональную пошаговую инструкцию. Для этого системе необходимо задать определенные параметры, которые отражают жизненную ситуацию человека.

«Например, является ли он собственником жилья или владеет им на правах социального найма, куплена ли квартира в ипотеку, или это жилье без обременений. При этом онлайн-руководство охватывает все этапы переезда — от получения письма с предложением новой квартиры до регистрации на новом месте жительства», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Чтобы получить инструкцию, на портале mos.ru в каталоге услуг нужно зайти во вкладку «Жилье, ЖКУ, двор», а затем в «Популярное в разделе» и выбрать сервис «Переезд по программе реновации». Можно также воспользоваться строкой поиска.

На открывшейся странице уже выложена пошаговая инструкция со следующими условиями переселения: житель является собственником квартиры, из которой переезжает; квартира не приобретена в браке; собственниками квартиры не являются несовершеннолетние дети и недееспособные граждане; квартира не обременена ипотекой или залогом; пользователь хочет получить квартиру, равнозначную той, из которой переезжает.

Если пользователь хочет указать иные условия переселения, ему следует нажать кнопку «Параметры переезда». Она расположена над готовой инструкцией. Для того чтобы получить персональное руководство, необходимо ответить на пять вопросов. Они будут поочередно появляться на экране, на каждый из них система предложит два варианта ответа.

Сейчас в сервисе доступны 24 персональных сценария. В них даны ссылки на сайты необходимых организаций, а также на полезные онлайн-инструкции и сервисы портала mos.ru.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут из ветхих пятиэтажек в новые монолитные и панельные дома.

Какие дома войдут в программу, решали сами жители. По итогам голосования в программу было включено 5173 дома. Оно завершилось 15 июня 2017 года в проекте «Активный гражданин» и центрах госуслуг «Мои документы».

Участники получат новое жилье в своем районе (жители ТиНАО и ЗелАО — в своем округе). Переселение началось в феврале 2018 года. Первыми въехали в новые квартиры жители Восточного округа.

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