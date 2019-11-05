РИАМО - 5 ноя. В столице стартовал прием заявок на соискание премии «Путеводная звезда», которая присуждается городским предприятиям туристической и гостиничной индустрии, заявки принимаются до 13 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве начался прием заявок на премию «Путеводная звезда», учрежденную комитетом по туризму. Ежегодно ее вручают лучшим столичным отелям, ресторанам и кафе, транспортным компаниям и компаниям в сфере въездного туризма, а также лучшим культурно-досуговым проектам, детским объектам, средствам массовой информации, онлайн-приложениям, фестивалям и событийным мероприятиям. Заявку нужно подать на сайте премии до 13 ноября», - говорится в сообщении.

Участвовать в конкурсе на соискание премии могут как известные компании и бренды, так и новички в профессиональном сообществе. Лауреатов будут выбирать в 15 номинациях, которые объединили в пять категорий: «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Комфорт и впечатления», «Медиа». Кроме того, на сайте проекта «Активный гражданин» жители Москвы смогут выбрать лучшие фестивали и культурные проекты, а также лучшие объекты столицы для посещения с детьми.

На первом этапе голосования оргкомитет премии сформирует шорт-лист претендентов на победу. Лауреатов выберут на втором этапе, на заседании экспертного совета, где детально рассмотрят каждого из номинантов. Жюри будет руководствоваться не только стандартами туристических услуг, но и учитывать расположение объектов, инфраструктуру, квалификацию персонала, экономические и другие показатели.

В этом году премию «Путеводная звезда» вручат уже в 20-й раз. Для юбилейной церемонии организаторы выбрали формат литературно-театральных чтений. Вечер проведут писатель и журналист Александр Цыпкин, а также актеры театра и кино Анна Михалкова и Евгений Стычкин.