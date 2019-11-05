РИАМО - 5 ноя. В столице статус «Московский врач» присвоили еще 155 специалистам, на сегодняшний день данным званием обладают уже 860 медиков, оно дает им ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня в больницах и поликлиниках столицы работают 860 специалистов со статусом «московский врач». Несмотря на сложный экзамен, который требует высочайшего уровня профессионализма, участие в проекте принимают все больше медицинских работников. Это настоящий знак качества и стандарт столичной медицины», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Почетный статус «московский врач» накануне получили еще 155 медицинских специалистов. Они работают по 20 направлениям — «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Гастроэнтерология», «Инфекционные болезни», «Детская хирургия», «Кардиология», «Неврология», «Лучевая диагностика (рентгенология)», «Общая врачебная практика (семейный врач)», «Оториноларингология», «Психиатрия», «Педиатрия», «Скорая медицинская помощь», «Судебно-медицинская экспертиза», «Терапия», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия».

Чтобы получить квалификационную категорию, специалисту со статусом «московский врач» нужно предоставить аттестационной комиссии свидетельство о присвоении статуса и другие необходимые документы.

Врачи, имеющие статус «московский врач», которые работают в учреждениях столичного департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей. Статус «московский врач» можно получить сразу по нескольким специальностям, если претендент по ним работает. При этом надбавку будут начислять по каждой специальности.

Подать заявку на прохождение тестирования для получения статуса «московский врач» можно на сайте департамента здравоохранения.