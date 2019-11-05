РИАМО - 5 ноя. В Москве уже более 5 тысяч пар сыграли свадьбу на новых выездных площадках для регистрации брака, которые открылись 4 мая, всего в столице доступно 29 необычных площадок для проведения свадебных церемоний, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Более 5 тысяч пар заключили брак на новых площадках для регистрации. Наиболее популярными из них остаются особняки и башни делового центра «Москва-Сити», - говорится в сообщении.

Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова отметила, что новые площадки для регистрации брака открылись накануне Красной горки, 4 мая.

«С мая там прошло больше 5 тысяч церемоний. За этот период почти каждый десятый брак в Москве был заключен на новой площадке. Сейчас открыто уже около 30 площадок, и все они пользуются большой популярностью не только у москвичей и жителей других городов России, но и у иностранцев», — добавила Ефремова.

С 1 октября на новых площадках можно заключить брак с иностранцем. Подавать заявление следует в отделе ЗАГС, за которым закреплена площадка, или на едином портале госуслуг.

Новые площадки работают в Москве уже шесть месяцев. До конца года там собираются сыграть свадьбу еще более 1,2 тысячи пар.

«Регистрация брака вне стен загса набирает все большую популярность у москвичей. Именно поэтому мы стараемся предложить нашим молодоженам большой выбор интересных мест для церемонии. Недавно, например, у пар появилась возможность зарегистрировать брак на новой площадке с видом на Кремль и Красную площадь», — заявила Ефремова.

Сейчас в городе доступно 29 необычных свадебных площадок. Пожениться можно в усадьбах, особняках, в башнях «Москва-Сити», на стадионах, в «Москвариуме», Московском планетарии или в храме Святой Матроны. Полный список площадок опубликован на портале mos.ru.

Брачные церемонии проходят по пятницам и субботам — в свободное от других мероприятий время. Стоимость регистрации брака, как и во всех отделах ЗАГС, составляет 350 рублей (размер государственной пошлины).