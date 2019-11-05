РИАМО - 5 ноя. Во вторник в Подмосковье ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.
«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.
При ветре следует закрыть все форточки и окна в помещениях, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Также не следует пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами.
«Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев», - добавили спасатели.
Автомобилистам следует оставить машину в гараже или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также на улице необходимо избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.
Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса?
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Ураганы и «ветхозаветные» потопы испытывают москвичей на прочность. Пройдите тест и узнайте, каковы ваши шансы выжить в случае погодного апокалипсиса.
Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
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Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
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Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
делали примочки из ромашки
Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (10/12)
шахматы, бильярд, иногда велосипед или тренировка в зале - я интеллектуал и немного лентяй
роупджампинг, стритрейсинг, прыжки с парашютом - я люблю адреналин
альпинизм, сноубординг, серфинг - я экстремал
байдарки, спортивное ориентирование, скалолазание - я заядлый турист-походник
Супермен
Вы могли бы стать звездой телешоу «Выжить любой ценой», как британская звезда Беар Гриллс, и готовы к практически любым испытаниям, как российский экстремал-телеведущий Тимофей Баженов: на воде, на суше, в лесной чаще и т. п. При любых погодных катаклизмах вы не только выживете, но и спасете от коллапса планету. По крайней мере, ваши близкие точно могут рассчитывать на вашу помощь и навыки выживания.
Мда... Скорее всего, ваша роль в этом мире – пожертвовать собой ради человечества? Тогда все в порядке, к этой почетной миссии вы уже готовы. Если же вы надеетесь выжить при апокалипсисе, не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности.
Похоже, в случае апокалипсиса у вас есть все шансы увидеть планету после конца света и поработать над восстановлением человеческой популяции. Возможно, вы даже пытались повторить опыт героя Леонардо ди Каприо – и в случае необходимости сразитесь не только с медведем гризли, но и с природной стихией. А пока Армагеддон не наступил, может быть, вам стоит открыть школу выживания и передавать свой опыт ученикам. Наверняка найдутся желающие за это платить.
Вы, как герой фильма «Мачо и Ботан» Мортон Шмидт (Ботан), явно не спец по выживанию. Хотя ваших навыков может не хватить, чтобы выйти сухим из мирового потопа, природная любознательность и неутомимый нрав наверняка вынесут вас к спасительному берегу. Главное – выбрать надежного проводника, который поможет в трудную минуту. Но помните, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и вам повезет, если вы выживете.
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