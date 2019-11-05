РИАМО - 5 ноя. Во вторник в Подмосковье ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При ветре следует закрыть все форточки и окна в помещениях, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Также не следует пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами.

«Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев», - добавили спасатели.

Автомобилистам следует оставить машину в гараже или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также на улице необходимо избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.