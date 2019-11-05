РИАМО - 5 ноя. Пожилой мужчина, который пропал 1 ноября в лесу в Богородском городском округе, найден живым, его состояние оценивается как тяжелое, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«4 ноября в 14:15 от дежурного ЕДДС городского округа Богородский поступила информация о потерявшемся мужчине 1938 года рождения, который 1 ноября в 10:00 ушел в лес за лапником из деревни Жилино Богородского городского округа и до настоящего времени не вернулся, на телефон не отвечает. В 16:35 – мужчина найден живым, в сознании, доставлен в реанимацию Ногинской ЦГБ в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Всего для организации поиска мужчины привлекалось 14 единиц техники и более 80 человек.