РИАМО - 5 ноя. В Московской области и столице во вторник ожидается облачная погода, временами будут идти дожди, температура воздуха днем прогреется до плюс 14 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 12-14, по области 9-14 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%. Геомагнитный фон во вторник будет спокойным.

Синоптики отмечают, что погода в столичном регионе начнет меняться. Температура воздуха повысится, как и относительная влажность. Атмосферное давление резко упадет, на 7-8 единиц, и окажется значительно ниже привычных значений. В таких условиях содержание кислорода в воздухе понизится, из-за чего неважно себя могут почувствовать люди с собственным неустойчивым артериальным давлением, хронической сердечной или легочной недостаточностью.

«Многие люди, даже здоровые, на резкую смену погоды реагируют негативно. А у метеозависимых могут проявиться такие симптомы, как общая слабость, головные и сердечные боли, скачки артериального давления. Высокая влажность воздуха может спровоцировать обострение хронических заболеваний органов дыхания, суставов и позвоночника. Порывистый ветер способен ухудшить самочувствие людей с нервными и психоэмоциональными расстройствами», - добавляют специалисты.