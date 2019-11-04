РИАМО - 4 ноя. Девятого ноября на базе столичных вузов и школ организуют новую программу проекта «Субботы московского школьника», на мероприятия приглашаются учащиеся Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Школьники научатся решать задачи по физике, выставлять студийный свет и писать авторские тексты. Участников проекта «Субботы московского школьника» приглашают 9 ноября в московские вузы и школы», - говорится в сообщении.

Так, например, в Московском педагогическом госуниверситете пройдет лекция, на которой детям расскажут, что такое скетчноутинг и скрайбинг и чем они отличаются. Ребята смогут поупражняться в написании авторских электронных текстов при помощи компьютерных программ. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

В то же время в институте космических исследований Российской академии наук дети смогут увидеть космические аппараты и послушать лекцию о современных возможностях дистанционного зондирования Земли.

На мероприятиях проекта затронут самые разные аспекты современной науки и соврменных технологий. Поговорить об облачных технологиях дети смогут на мероприятии в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова.

Познакомиться с профессией художника-таксидермиста можно будет на базе Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, а в Современном музее спорта напомнят о истории олимпийского движения и национальных видах спорта.

С полным списком мероприятий и графиком их проведения можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.