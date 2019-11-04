РИАМО - 4 ноя. Президент России Владимир Путин освободил от должностей в МВД, СК и МЧС нескольких высокопоставленных генералов, соответствующий указ появился в понедельник на портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности генерала-майора Власова Сергея Витальевича, начальника управления информационных технологий и связи министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе.

От должности освобожден генерал-майор МВД РФ Александр Мельников. Ранее СМИ сообщили о том, Мельникова подозревают в вымогательстве 100 миллионов рублей у предпринимателя. Ему уже предъявили обвинение.

Также уволены начальник ГУ МЧС РФ по Республике Крым Александр Еремеев, директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко, главный инспектор МВД РФ Ефрем Романов, руководитель четвертого следственного управления ГСУ СК РФ Руслан Ибиев и другие. Всего уволены 10 человек.