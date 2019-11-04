РИАМО - 4 ноя. В Солнечногорске в понедельник прошли праздничные мероприятия в честь Дня народного единства, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На площадке центра народного творчества и досуга «Лепсе» прошли выступления представителей народов разных стран — Украины, Армении, Беларуси, Татарстана, Казахстана, России и Туркестана. Свои номера представили лучшие коллективы городского округа Солнечногорск.

«В этот день на празднике собрались все диаспоры, которые проживают на территории Солнечногорья. Хочу отметить, что наш округ является территорией толерантности и взаимоуважения к другим народам», — сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

В фойе центра организовали выставку, на которой все желающие могли попробовать национальные блюда, а также посмотреть традиционную одежду разных народов.

«4 ноября православные чтят память иконы Казанской Божьей Матери. Она является одной из самых почитаемых и считается чудотворной. В этот день хочу пожелать всем мира, добра», — отметил заместитель благочинного Солнечногорского округа, священник Сергей Козлов.

Для юных жителей и гостей округа на набережной озера Сенеж тоже была организована развлекательная программа.