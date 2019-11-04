РИАМО – 4 ноя. В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.

«Мероприятие было санкционировано столичными властями. Несколько десятков участников прошли колоннами от улицы Перерва до станции метро «Люблино», — говорится в сообщении.

Движение по маршруту следования участников было перекрыто. Сейчас оно осуществляется в обычном режиме.

«Русские марши» по традиции проводят 4 ноября, в День народного единства. Впервые мероприятие состоялось в 2005 году. В 2011 году «Русский марш» посетили, по разным оценкам от 10 до 25 тысяч человек. В прошлом году организаторы разделились, так, на один марш пришли около 150 человек, на другой – примерно 400.

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