РИАМО – 4 ноя. В Москве неизвестный сообщил экстренным службам о минировании ГУМа, однако информация не подтвердилась, сообщает ТАСС.

После сообщения на место выехали сотрудники МЧС, полицейские, кинологи.

«Проверка помещений торгового центра закончена, никаких опасных и подозрительных предметов не обнаружено», — сообщил изданию источник в экстренных службах.

Эвакуацию ТЦ не проводили.

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