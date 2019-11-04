РИАМО – 4 ноя. В Москве неизвестный сообщил экстренным службам о минировании ГУМа, однако информация не подтвердилась, сообщает ТАСС.
После сообщения на место выехали сотрудники МЧС, полицейские, кинологи.
«Проверка помещений торгового центра закончена, никаких опасных и подозрительных предметов не обнаружено», — сообщил изданию источник в экстренных службах.
Эвакуацию ТЦ не проводили.
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