РИАМО - 4 ноя. На станции метро «Спартак» ввели ограничения, один из вестибюлей не работает на вход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Северный вестибюль станции «Спартак» (7) работает только на выход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели из-за большого количества посетителей матча между футбольными командами «Спартак» и «Арсенал» на стадионе «Открытие Арена».

Пассажиров просят заранее покупать билеты на обратную поездку. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.