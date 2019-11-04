РИАМО - 4 ноя. На трассе Москва-Дубна в Подмосковье в аварии погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер регионального главка МВД России.

«Около 17:00 на 84 километре трассы Москва - Дубна в Подмосковье столкнулись два автомобиля, BMW и Chevrolet. По предварительным данным, погибли двое, еще двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.