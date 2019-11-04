РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. В подмосковном Подольске восстановили освещение на бульваре имени кинорежиссера Евгения Карелова после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел», что на бульваре имени Евгения Карелова долгое время не работают фонари, из-за чего невозможно гулять с детьми по вечерам.

«Рассмотрев обращение по вопросу устранения неисправности фонарей наружного освещения на бульваре имени Карелова, комиссия провела осмотр, факты подтвердились. Работы по устранению неисправности фонарей наружного освещения проведены», - сказал заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.