РИАМО - 4 ноя. В Подмосковье и Москве по 6 ноября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности на территории Московской области и столицы объявили до 11:00 6 ноября.

«Желтый» уровень во всех областях ЦФО, кроме Липецкой, Калужской, Костромской и Воронежской областей.

Наступившая неделя в Москве и Подмосковье ожидается теплой, максимальная температура воздуха составит плюс 13 градусов, однако ожидается ветер и небольшие дожди.