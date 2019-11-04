РИАМО - 4 ноя. В Подмосковье и Москве по 6 ноября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Этот уровень погодной опасности на территории Московской области и столицы объявили до 11:00 6 ноября.
«Желтый» уровень во всех областях ЦФО, кроме Липецкой, Калужской, Костромской и Воронежской областей.
Наступившая неделя в Москве и Подмосковье ожидается теплой, максимальная температура воздуха составит плюс 13 градусов, однако ожидается ветер и небольшие дожди.
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